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「半導体市場動向」の最新情報・話題まとめ

半導体ならびにそれに関連する製造装置や材料、IoT機器などの各種デバイスの市場動向についてのニュースなどをお届けします。

2019年04月04日(木)

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2019年の非IC系半導体市場は3年連続で記録更新の見込み - IC Insights

半導体デバイス 04/04 15:30

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2018年の半導体材料市場は前年比10.6%増の519億ドルで過去最高額を更新

半導体デバイス 04/04 14:23

2019年04月03日(水)

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半導体市場の減速が鮮明に - 2月の売上高は前年同月比10%のマイナス成長

半導体デバイス 04/03 13:08

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半導体メモリバブル崩壊、次の好景気はいつになる？ - Yoleが予測

半導体デバイス 04/03 09:00

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ファブレス半導体市場で存在感を増す中国勢 - IC Insights

半導体デバイス 04/03 08:16

2019年04月02日(火)

Top

2019年のDRAM市場は前年比22%減の770億ドルに縮小 - IHS予測

半導体デバイス 04/02 07:59

2019年03月28日(木)

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北米製半導体製造装置の2月売り上げ、前年同月比23%の下落 - SEMI

半導体デバイス 03/28 17:31

2019年03月26日(火)

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DRAMの価格下落は2019年いっぱい続く見通し - NANDの価格下落も継続

半導体デバイス 03/26 18:15

2019年03月25日(月)

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CMOSカメラモジュールの市場規模は2024年に457億ドルに - Yole予測

半導体デバイス 03/25 14:43

2019年03月22日(金)

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ファウンドリにも影響を及ぼし始めた半導体不況 - TrendForce調べ

半導体デバイス 03/22 08:14

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中国市場で急成長する垂直型プローブカード市場 - VLSIresearch調べ

半導体デバイス 03/22 07:26

2019年03月19日(火)

Top

2018年の世界半導体企業ランキングトップ10、上位各社に変動なし - IHS調べ

半導体デバイス 03/19 09:15

Top

2018年の半導体製造装置メーカーランキング - 日本企業はトップ15社中7社

半導体デバイス 03/19 08:54

Top

2019年に世界の300mm半導体工場の数は120を突破 - IC Insights予測

半導体デバイス 03/19 07:27

2019年03月15日(金)

Top

2018年の日本半導体企業ランキングトップ10 - IHS調べ

半導体デバイス 03/15 09:08

2019年03月14日(木)

Top

2018年第4四半期の半導体企業ランキング、Intelが首位に返り咲き - IHS調べ

半導体デバイス 03/14 15:12

2019年03月13日(水)

Top

2019年の半導体設備投資は前年比14%減、2020年は同27%増と回復 - SEMI予測

半導体デバイス 03/13 17:23

2019年03月11日(月)

Top

2019年の半導体企業順位、メモリ不況で首位交代の可能性 - IC Insigths予測

半導体デバイス 03/11 12:25

2019年03月08日(金)

Top

半導体不況どこ吹く風の中国パワー半導体市場 - 2019年も12%成長の予測

半導体デバイス 03/08 18:07

Top

30か月ぶりの前年同月比マイナス成長を記録した2019年1月の半導体市場

半導体デバイス 03/08 17:23

2019年03月07日(木)

Top

自動車メーカーが強い存在感 - SiCパワーデバイス関連特許は日本勢が圧倒

半導体デバイス 03/07 08:46

Top

予測を超える値下がりが続くDRAM - 2019Q1の契約価格は前四半期比30%減に

半導体デバイス 03/07 07:30

2019年03月05日(火)

Top

日本は世界最多の半導体工場閉鎖国 - 過去10年のデータをIC Insightsが分析

半導体デバイス 03/05 14:02

2019年03月04日(月)

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2018年のファブレス半導体企業ランキング - トップ10の順位に変動なし

半導体デバイス 03/04 06:58

2019年02月27日(水)

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SiC市場で勝ち抜くために必要なのは技術の高さではなくウェハの安定確保

カーエレクトロニクス 02/27 07:30

Top

2018年第4四半期のDRAM市場は前四半期比18.3%減 - 在庫だぶつき感が鮮明に

半導体デバイス 02/27 07:03

2019年02月25日(月)

Top

価格下落が続くNAND市場 - 2018年第4四半期は前四半期比16.8%の縮小

半導体デバイス 02/25 14:01

2019年02月22日(金)

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DRAM価格は2019年第2四半期も前四半期比15%下落と予測 - TrendForce

半導体デバイス 02/22 09:42

Top

2018年の中国ファブレス半導体業界の成長率は23% - トップはHiSilicon

半導体デバイス 02/22 06:04

2019年02月20日(水)

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RF GaNの特許分野で牽引する日米企業、後方から猛追する中国勢 - Yole

半導体デバイス 02/20 08:45

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