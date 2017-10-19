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お知らせ

「Photoshop」の最新情報・話題まとめ

アドビが提供する写真編集アプリ。ビットマップ画像の編集が可能で、人物写真の修正における高機能さで知られているPhotoshopに関する話題をお届けします。

2018年11月20日(火)

Top

モバイル機器をクリエイティブの作業に組み込むAdobeとAppleの狙い - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 11/20 06:00

2018年11月05日(月)

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iPad Proレビュー：「X」化を果たし、未来を先取りするコンピュータ - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 11/05 20:00

2018年10月16日(火)

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Adobe、iPad用「Photoshop CC」発表、デスクトップ版の機能をiPadでも

スマホアプリ / サービス 10/16 04:56

2018年06月21日(木)

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日本ものづくりワールド 2018 第3回 2.5Dで日本のものづくりに革命をもたらすことに挑むカシオ計算機

ものづくり 06/21 07:00

2017年11月16日(木)

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Adobe Flashなどに複数の脆弱性、アップデートを

セキュリティ 11/16 16:26

2017年11月01日(水)

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新しい「Adobe Photoshop Lightroom CC」、何がどう変わった?

ソフト 11/01 19:36

2017年10月25日(水)

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イラレやフォトショにキーボードは不要!? - デジハリ発の入力デバイス「O2」

周辺機器 10/25 22:26

2017年10月23日(月)

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ついに正式リリース、UI/UXの作成に特化した「Adobe XD CC」 - Adobe MAX 2017

組み込み 10/23 15:40

2017年10月20日(金)

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Adobe MAX 2017 基調講演レポート - Creative Cloudに4つの新製品、Adobe Senseiの未来にも言及

ものづくり 10/20 10:34

2017年10月19日(木)

Top

Adobe、CCをアップデート - Adobe Senseiを活用してパフォーマンス向上

ソフト 10/19 21:17

Top

Adobe、クラウド対応で大幅に機能アップした「Photoshop Lightroom CC」

デジカメ 10/19 20:12

2017年09月26日(火)

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"2.5Dプリンタ"で「質感」を印刷 - ものづくりの試作コストを低減

ものづくり 09/26 12:00

2017年08月04日(金)

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これで9万円台!? 「Ryzen」搭載の性能を検証してみた - 4K動画編集も快適なミニタワー型デスクトップPC「LM-AG350EN1-SH2」

マウスコンピューター PR 08/04 12:03

2017年04月20日(木)

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米Adobe、「Creative Cloud」ビデオ製品をメジャーアップデート

ソフト 04/20 10:00

2016年12月14日(水)

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アドビ、Photoshop最新版で「MacBook Pro」のTouch Barサポート

アップル 12/14 14:54

2016年11月03日(木)

No image

アドビ、UX改善ソリューション「Adobe Sensei」を発表

情報システム 11/03 09:00

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