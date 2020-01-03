「ケイジとケンジ」のニュースまとめ

2020年1月16日スタートのテレビ朝日系ドラマ『ケイジとケンジ～所轄と地検の24時～』(毎週木曜21:00～)。桐谷健太と東出昌大がW主演を務め、比嘉愛未、磯村勇斗、今田美桜、柳葉敏郎、風間杜夫らが出演する。

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