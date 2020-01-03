「ケイジとケンジ」のニュースまとめ
バックナンバー
|2020
|
|2019
|
|2018
|
「ケイジとケンジ」の検索結果
「2020年活躍間違いなし」若手女優10人! ホリプロの至宝、天才の再覚醒
芸能 2020/01/03 08:00
宮本浩次、初のソロアルバム「宮本、独歩。」リリース
芸能 2019/12/27 14:00
ドラマ1週間：日向坂46総出演ドラマが来年1月スタート 「いだてん」…
芸能 2019/12/22 21:40
磯村勇斗、刑事役に初挑戦「新たな役と出会えることが楽しみ」
テレビ 2019/12/19 22:15
宮本浩次、桐谷健太×東出昌大「ケイジとケンジ」に男らしさ追求した主題歌提供
芸能 2019/12/19 07:00
今田美桜、刑事役に本格初挑戦「ここまでツッコむ役も初めて」
テレビ 2019/12/18 05:00
今田美桜：「ケイジとケンジ」で刑事役に初挑戦 出演決まり「ドキドキし…
芸能 2019/12/18 05:00
ドラマ1週間：白石聖が横浜流星の恋人役 “ウォズ”渡邊圭祐は看護師に…
芸能 2019/12/15 21:40
比嘉愛未＆柳葉敏郎＆風間杜夫ら、『ケイジとケンジ』出演
テレビ 2019/12/11 05:00
比嘉愛未：桐谷健太＆東出昌大と“謎の三角関係に” 「ケイジとケンジ」…
芸能 2019/12/11 05:00