 マイナビニュースマイナビ
アニメ・特撮などのコアな情報をより深く
会員ページ
メニュー
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
Googleでマイナビニュースを優先表示する方法

「白玲戦」のニュースまとめ

女流タイトル戦の一つ。女流順位戦A級の成績上位者が挑戦者となり、白玲保持者と七番勝負で対局する。

「白玲戦」の新着記事

過去の記事を探す

もっと見る

このチャンネルについて

アニメやゲーム、玩具、模型からニコニコ動画、コンピューター将棋など幅広いジャンルで展開しています。