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「電力」の最新情報・話題まとめ

自由化や省エネルギーなどで話題の電力に関する技術トレンドやビジネス動向などを掲載

2019年04月05日(金)

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パナソニック、高速電力線通信技術「HD-PLC」の宅内機器搭載に向けた実証

情報システム 04/05 13:53

2019年02月21日(木)

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丸紅、米社とブロックチェーン使用の電力取引に関する実証実験

情報システム 02/21 10:54

2019年01月31日(木)

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富士通、ブロックチェーンで需要家間の電力取引システムを実現

情報システム 01/31 10:02

2019年01月15日(火)

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【SOS】あれ、PCの挙動がおかしいぞ……。それは、「電源ユニット」のせいかも!?

マウスコンピューター PR 01/15 13:55

2018年12月18日(火)

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NEC、蓄電池活用した周波数制御技術の実証試験に独自技術を提供

情報システム 12/18 09:26

2018年11月26日(月)

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ST、新プロトコル対応のPLCチップセットを発表

エネルギー 11/26 15:05

2018年11月20日(火)

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自然にあるエネルギーを有効活用しIoTデバイスを動かす――“つながる社会”を支えるエネルギーハーベスティング

IoT PR 11/20 08:00

2018年11月16日(金)

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東大・NTTドコモ・東北電力、LoRa活用した送電設備監視の実証試験

モバイル 11/16 11:15

2018年11月09日(金)

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JAXA/産総研、GaN/Si整流回路によるマイクロ波から直流への電力変換を実現

宇宙・航空 11/09 16:49

2018年10月26日(金)

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九州電力、企業向けにドローンを活用したサービスのトライアル提供へ

情報システム 10/26 07:15

2018年06月22日(金)

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無線の電力だけでスイッチON！ チロルチョコサイズの「WoW」なモジュール

組み込み 06/22 10:12

2018年04月23日(月)

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NEDO、市街地における水素燃料による熱電供給を達成

テクノロジー 04/23 19:53

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ブロックチェーン活用した再エネのCO2削減価値をCtoCで行う実証

企業動向 04/23 15:09

2018年04月11日(水)

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SiCで世界1位を狙う - ローム、6インチウェハの増産を決定

カーエレクトロニクス 04/11 09:30

2018年03月27日(火)

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拡大するエネルギー需要に対処するための6つのトレンド

エネルギー 03/27 10:11

2018年03月22日(木)

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Maxim、3mm×2.6mm×1.5mmの超小型パワーモジュールを発表

エネルギー 03/22 16:06

2018年03月19日(月)

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トヨタ自動車、工場CO2ゼロを目指し水素利活用を加速

エネルギー 03/19 10:26

2018年03月15日(木)

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ST、モータ制御の設計を迅速化/簡略化するソフト開発キットを発表

産業機器/ロボット 03/15 12:46

2018年03月14日(水)

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ZEH実現のカギを握る太陽電池と蓄電池の大容量化

エネルギー 03/14 09:02

2018年03月12日(月)

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タワージャズ、90V低オン抵抗LDMOSとドレイン分離型LDMOS技術を発表

半導体デバイス 03/12 19:28

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ADI、MicrosemiのSiCパワーモジュール向けゲートドライバボードを発表

半導体デバイス 03/12 18:58

2018年03月09日(金)

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樹木の形をヒントに高性能スーパーキャパシタ向け電極を作製 - UCLAなど

エネルギー 03/09 16:49

2018年03月05日(月)

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トヨタや日産など、燃料電池車向け水素ステーションの本格整備へ

エネルギー 03/05 16:17

2018年03月02日(金)

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スマートエネルギーWeek 2018 第10回 ZEBプランナーとして作るから使うまで手がける三菱電機

エネルギー 03/02 10:03

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スマートエネルギーWeek 2018 第9回 さまざまなエネルギーの活用を提案するパナソニック

エネルギー 03/02 08:24

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スマートエネルギーWeek 2018 第8回 燃料電池でオーディオの音質が向上!? - ブラザーが視聴テストを実施

エネルギー 03/02 07:45

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スマートエネルギーWeek 2018 第7回 羽根車が無い水車で発電できるTHKの小型水流発電装置

エネルギー 03/02 07:37

2018年03月01日(木)

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スマートエネルギーWeek 2018 第6回 ハーフセル+LRFでモジュールあたりの発電量を向上させたトリナ

エネルギー 03/01 21:16

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スマートエネルギーWeek 2018 第5回 簡単施工を可能にする新型フレームを展示するハンファQセルズ

エネルギー 03/01 20:53

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スマートエネルギーWeek 2018 第4回 スマートホームに向けてトータルソリューションで挑むシャープ

エネルギー 03/01 20:34

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