NTTドコモビジネスは11月17日、静岡市が推進する「駿河湾海洋DXプロジェクト」の一環として、折戸湾に設置した疑似藻場を水上ドローンで計測する実証実験を実施したと発表した。疑似藻場の位置や高さなどの情報を取得できることを確認し、潜水作業を行わずに藻場の状況を把握できる可能性が示されたとしている。

人工海藻による疑似藻場を音波で計測

駿河湾海洋DXプロジェクトは、静岡市の主導で、駿河湾をフィールドに産学官が連携し、海洋分野の先端研究や人材育成、新たな産業の創出に取り組むプロジェクトである。今回の実証は、同プロジェクトの「ブルーカーボン分科会」が進めるブルーカーボンクレジットの普及に向けた取り組みとして実施された。

ブルーカーボンクレジットは、海藻などの海洋生態系が吸収するCO2量を算定し、その削減・吸収効果をクレジットとして認証・取引できるようにする仕組みである。クレジットの創出には、藻場の位置や高さなどを把握し、海中のCO2吸収量を算定する必要がある。一方、従来は人が海中に潜って計測する必要があり、作業の手間や潜水者の負担が普及に向けた課題となっていた。

実証では、建設関連製品や海洋資材などを手掛ける岡部が製作した人工海藻による疑似藻場を折戸湾の海中に設置した。

その上で、AquaFusionが提供する水上ドローンを航行させ、音波の反射を利用して疑似藻場の情報を計測。形状や配置が事前に分かっている疑似藻場を計測の基準として用いることで、水上ドローンによる計測精度を検証した。

水上ドローンの航行経路

その結果、疑似藻場の位置や高さなどの情報を取得できることを確認した。NTTドコモビジネスは、潜水作業を行わずに藻場の状況を把握できる可能性が示されたとしている。

水上ドローンにより音波を用いて計測したエコーデータ

天然の藻場で計測精度の向上へ

今後は天然の藻場の計測に取り組み、実海域における計測精度のさらなる向上を図る。加えて、NTT宇宙環境エネルギー研究所が保有する衛星データ分析技術や生態系モデル技術と、折戸湾の海洋観測データを組み合わせ、海中のCO2吸収量をより高精度に算定する方法の確立に取り組むという。

また、ブルーカーボンクレジットの普及による脱炭素社会への貢献に加え、実海域を活用した海洋モビリティ・センシング技術の実証実験拠点を折戸湾に実現し、地域特性を生かした新たな産業の創出に貢献することを目指すとしている。