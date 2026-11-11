ENEOSは11月9日、同社が設立した「公益信託ENEOS水素基金」の2026年度助成対象者6名を決定したと発表した。2026年度は54件の応募があり、基金の運営委員会による審査を経て、水素製造技術、水素貯蔵・輸送技術、CO2固定化・削減技術の3分野から助成対象となる研究を選定した。

水素製造／貯蔵・輸送／CO2固定化・削減の3分野で研究を助成

2026年度の助成対象者と研究テーマは以下の通り。

第1分野：水素製造技術

根岸雄一氏（東北大学 多元物質科学研究所 教授） 「原子精密金属クラスターCOFによる水素生成反応の量子サイズ効果の解明」

第2分野：水素貯蔵・輸送に関する技術

白岩隆行氏（東京大学 先端科学技術研究センター 准教授） 「高強度鋼の水素脆化におけるすべり系感受性の逆推定」

第3分野：CO2固定化・削減技術

藪下瑞帆氏（東北大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 准教授） 「金属ナノ粒子のアニオンチューニングが拓く二酸化炭素と水素を用いる脂肪族アミンの高機能化反応」

「金属ナノ粒子のアニオンチューニングが拓く二酸化炭素と水素を用いる脂肪族アミンの高機能化反応」 門田健太郎氏（京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 助教） 「炭酸イオン含有金属-有機構造体を基盤とするCO2循環系の創成」

「炭酸イオン含有金属-有機構造体を基盤とするCO2循環系の創成」 塚本孝政氏（東京大学 生産技術研究所 講師） 「原子クラスターの特異的表面原子配列を利用したGHG変換技術の開拓」

「原子クラスターの特異的表面原子配列を利用したGHG変換技術の開拓」 宇野正起氏（東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 准教授） 「反応誘起破壊による鉱物炭酸塩化の革新的加速条件の解明」

研究助成金贈呈式は11月30日に開催する予定。

2006年の創設から20年、年間総額5,000万円の研究助成

「公益信託ENEOS水素基金」は、脱炭素に向けた水素社会の早期実現に貢献することを目的に、ENEOSが2006年3月に創設したもの。水素供給に関する研究助成に特化した公益信託としては国内初で、大学や公的研究機関など、営利を目的としない国内の研究機関に所属する研究者を対象に、基礎研究への助成を行っている。

基金の創設にあたり、ENEOSは当初総額15億円を拠出した。三井住友信託銀行が受託者となり、信託財産の管理・運用や助成金の支給などを担う。助成先は公募を通じ、運営委員会が審査・選定する。

2026年9月末時点の信託財産は約5億円。年間の研究助成金は総額5,000万円以内、1件あたりの上限は1,000万円で、今後約9年間にわたり安定的に助成金を交付できる規模を有しているという。

ENEOSグループでは、長期ビジョンに「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を掲げており、同基金を通じた基礎研究への支援もその取り組みの一つとなっている。

編集部メモ

ENEOSは2006年の水素基金創設以来、継続的に研究者への助成を行ってきた。2024年度は43件の応募から6名の研究者を助成。2025年度も62件の応募から6名を選定し、水素製造のための水蒸気電解セルや水素発生触媒、高強度鋼の水素脆化、CO2の分離回収などに関する研究を助成対象とした。

基礎研究への支援に取り組む一方、ENEOS自身も水素関連技術の実用化に向けた研究開発を進めている。例えば、水素の貯蔵・輸送に用いる液体のメチルシクロヘキサン（MCH）を、水とトルエンから電気化学的に直接製造する「Direct MCH」技術を開発している。2026年10月には、オーストラリアに同技術の大型実証プラントを開所。2027年1月から実証運転を開始し、商用化に必要なデータを取得する計画だ。