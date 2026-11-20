王子ホールディングス（王子HD）、ENEOS、日本レースプロモーション（JRP）の3社は11月20日、王子HDが実証製造する木質由来バイオエタノールを、全日本スーパーフォーミュラ選手権の開発テスト車両用燃料の混合原料として供給・導入することで合意したと発表した。12月9日から鈴鹿サーキットで行われる合同テスト・ルーキーテストで、カーボンニュートラル開発テスト車両に実証導入する予定だ。

王子HDのバイオエタノールは、ENEOSが供給する低炭素ガソリン「ENEOS EARTH ONE（E10）」に配合して使う。持続可能な森林資源の活用と、モータースポーツにおける環境負荷の低減が目的。

3社による実施スキーム

鈴鹿で燃焼安定性やエンジン耐久性を検証

テストの舞台となる鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）は、ハイスピードでエンジン負荷の大きいコース。3社はここで、燃焼安定性、出力特性、エンジン耐久性などのデータを収集・検証する。

王子HDがバイオエタノールの実証製造と提供を行い、ENEOSは配合燃料の供給を担当する。合同テスト・ルーキーテストの統括とテスト現場での導入がJRPの役割だ。

使用するバイオエタノールは王子製紙米子工場の実証プラントで製造

今回使われるバイオエタノールは、王子製紙米子工場（鳥取県米子市）内の実証プラントで製造されている。プラントは鳥取県／米子市／日吉津村との連携協定に基づく支援を受けて建設され、エタノールの製造はNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の補助事業として行われている。

王子HDは100年以上前から植林を続けてきた総合製紙メーカー。木質由来のバイオものづくりを重要成長領域に位置付け、食料と競合しない非可食原料からつくる第2世代バイオエタノールの開発に力を入れている。2025年に実証プラントでの試験を始めており、2030年代の商業生産を目指す。

ENEOSは、長期ビジョンに「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を掲げ、次世代燃料を含むエネルギートランジションを進めている。JRPはスーパーフォーミュラを「走る実験室」と位置付け、「SUPER FORMULA NEXT50（ネクストゴー）」プロジェクトを通じて持続可能なモータースポーツを推進しており、低炭素ガソリンの開発と実証導入によって社会実装を加速させる考えだ。

編集部メモ

ENEOSは2026年シーズンのスーパーフォーミュラにエタノール10％混合の「ENEOS EARTH ONE（E10）」を供給しており、このE10には次世代グリーンCO2燃料技術研究組合（raBit、福島県大熊町）が生産した国産セルロースエタノールが使われている。

王子製紙米子工場の実証プラントは2025年3月に稼働し、同年5月21日に竣工式が行われた。工場で製造した木材パルプを原料に糖液をつくり、発酵・蒸留を経てバイオエタノールを得る工程を備える。

国内では、政府が2030年度までに最大濃度10％の低炭素ガソリンの供給開始を目指す方針を掲げている。