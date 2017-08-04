ゲームの2017年8月の新着記事一覧
2017年08月31日(木)
『ストリートファイター』春麗、際どく胸元開いたチャイナドレス姿で立体化
08/31 19:00
アニメ『バトルガール ハイスクール』常磐くるみ、早くもフィギュア化決定
08/31 11:30
2017年08月30日(水)
『スパロボ』ラフトクランズ･アウルンのプラモ登場、オルゴン･ソードも再現
08/30 11:30
『ねこあつめ』一番くじ、"癒し"をテーマに超ビッグなクッションなどが登場
08/30 00:00
2017年08月29日(火)
『ジョジョの奇妙な冒険』物語4部後半をイメージした一番くじが登場!
08/29 13:48
2017年08月28日(月)
『メダロット』メタビーのプラモが再販、バイザー4種や台詞プレートも付属
08/28 11:30
2017年08月27日(日)
2017年08月25日(金)
『聖剣伝説2』がフルリメイクでPS4&Vitaに登場! 全編3Dでフルボイス対応に
08/25 17:24
2017年08月24日(木)
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』エミリアのフィギュアが再生産
08/24 19:00
2017年08月22日(火)
『週刊少年ジャンプ』創刊50周年記念一番くじ、表紙デザインのアイテム登場
08/22 19:04
2017年08月21日(月)
2017年08月18日(金)
『ガルパン』ダージリン、高貴な黒の水着姿で1/7スケールのフィギュアに
08/18 11:30
2017年08月14日(月)
来国俊の作、小さな体に大きな大太刀! 『刀剣乱舞』蛍丸のフィギュアが再販
08/14 19:00
2017年08月13日(日)
「コミケ92」美人コスプレイヤー特集2日目 - 行列を超えた"人の壁"ができる人気レイヤーを激写
08/13 07:00
2017年08月11日(金)
2017年08月10日(木)
2017年08月09日(水)
『Fate/Grand Order』セイバー/アルトリア･ペンドラゴンがデフォルメ立体化
08/09 11:30
2017年08月08日(火)
ゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』、一番くじに初登場
08/08 20:32
2017年08月05日(土)
『アイドルマスター』一番くじ、武道館ライブの思い出こめたアイテムが多数
08/05 17:37
2017年08月04日(金)
『Tokyo 7th シスターズ』、三井住友VISAカードとコラボ
08/04 19:47
いいえ…楽をするためよ『Re:ゼロから始める異世界生活』ラムが立体化
08/04 19:00
2017年08月03日(木)
Tokyo 7th シスターズ、777☆SISTERSのNEWシングルよりトレーラー映像公開
08/03 21:26
2017年08月01日(火)
『ミリオンライブ！』、「Brand New Theater!」がオリコン3位! 初週7.1万枚
08/01 04:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このカテゴリーについて （エンタメトップ > ホビー > ゲーム）
ゲーム業界を幅広くカバー。最新ゲーム情報はもちろん、やりこみレビューも要注目。