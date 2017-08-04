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ゲームの2017年8月の新着記事一覧

2017年08月31日(木)

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『ストリートファイター』春麗、際どく胸元開いたチャイナドレス姿で立体化

08/31 19:00

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アニメ『バトルガール ハイスクール』常磐くるみ、早くもフィギュア化決定

08/31 11:30

2017年08月30日(水)

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『スパロボ』ラフトクランズ･アウルンのプラモ登場、オルゴン･ソードも再現

08/30 11:30

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『ねこあつめ』一番くじ、"癒し"をテーマに超ビッグなクッションなどが登場

08/30 00:00

2017年08月29日(火)

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『ジョジョの奇妙な冒険』物語4部後半をイメージした一番くじが登場!

08/29 13:48

2017年08月28日(月)

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『メダロット』メタビーのプラモが再販、バイザー4種や台詞プレートも付属

08/28 11:30

2017年08月27日(日)

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「C3AFA TOKYO 2017」美人コスプレイヤー&コンパニオン特集 - 限界ギリギリ大胆露出ビキニコスに人だかり

08/27 18:35

2017年08月25日(金)

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『聖剣伝説2』がフルリメイクでPS4&Vitaに登場! 全編3Dでフルボイス対応に

08/25 17:24

2017年08月24日(木)

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TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』エミリアのフィギュアが再生産

08/24 19:00

2017年08月22日(火)

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『週刊少年ジャンプ』創刊50周年記念一番くじ、表紙デザインのアイテム登場

08/22 19:04

2017年08月21日(月)

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寺島惇太、山谷祥生の推しアニマルは? - アニマルアイドル育成ゲーム『アニドルカラーズ』配信直前インタビュー

08/21 18:00

2017年08月18日(金)

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『ガルパン』ダージリン、高貴な黒の水着姿で1/7スケールのフィギュアに

08/18 11:30

2017年08月14日(月)

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来国俊の作、小さな体に大きな大太刀! 『刀剣乱舞』蛍丸のフィギュアが再販

08/14 19:00

2017年08月13日(日)

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「コミケ92」熱狂の最終日を飾った美人コスプレイヤー特集 - 夏の超セクシー水着コスプレに人、人、人!

08/13 20:55

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「コミケ92」美人コスプレイヤー特集2日目 - 行列を超えた"人の壁"ができる人気レイヤーを激写

08/13 07:00

2017年08月11日(金)

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「コミケ92」美人コスプレイヤー特集1日目 - レイヤー界にも黒船が!? 海外勢にレースクイーン新人グランプリ受賞者も参戦

08/11 21:10

2017年08月10日(木)

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「世界コスプレサミット2017」真夏の美人コスプレイヤー特集 - セクシー水着マリオに『FGO』が人気

08/10 19:12

2017年08月09日(水)

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『Fate/Grand Order』セイバー/アルトリア･ペンドラゴンがデフォルメ立体化

08/09 11:30

2017年08月08日(火)

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ゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』、一番くじに初登場

08/08 20:32

2017年08月05日(土)

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『アイドルマスター』一番くじ、武道館ライブの思い出こめたアイテムが多数

08/05 17:37

2017年08月04日(金)

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『Tokyo 7th シスターズ』、三井住友VISAカードとコラボ

08/04 19:47

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いいえ…楽をするためよ『Re:ゼロから始める異世界生活』ラムが立体化

08/04 19:00

2017年08月03日(木)

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Tokyo 7th シスターズ、777☆SISTERSのNEWシングルよりトレーラー映像公開

08/03 21:26

2017年08月01日(火)

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『ミリオンライブ！』、「Brand New Theater!」がオリコン3位! 初週7.1万枚

08/01 04:00

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