Z世代は「価値観の多様性」や「仕事と私生活のバランス」を重視する傾向があると言われています。こども家庭庁の若者意識調査でも、20代は働く上で「やりがい」や「自分の時間」を重視する回答が上位に挙がっており、コミュニケーションにおいてもフラットさを志向する様子がうかがえます。こうした違いが、敬語や上下関係に対する受け止め方の差につながり、職場や学校でのすれ違いとして表れる場面もあるのかもしれません。

今回、Z世代と働くマイナビニュース会員のビジネスパーソンが日常の中で感じているエピソードをイラスト化。Z世代の価値観やコミュニケーションの“温度差”を、身近な出来事として捉え直していきます。

面倒なSIMカード交換から解放！ 注目の「eSIM」とは

漫画の上司のように、SIMカードの入れ替えに苦労した経験がある人もいるのではないでしょうか。機種変更で新しいスマホに移行する際や、通信事業者をMNPで乗り換える際、意外と手間なのがSIMカードの入れ替えです。

トレイを取り出すために細いピンを小さな穴に差し込んだり、端子に触れないよう注意しながらSIMカードを取り出したりと、慣れていないと戸惑うことも少なくありません。とくに細かな作業が苦手な人にとっては、負担に感じる場面もあるでしょう。

eSIMを使えばオンラインで完結！

そんな物理的なSIMカードに代わって、現在普及しつつあるのがスマホ内蔵チップに契約情報などを直接書き込むデジタル的なSIM、「eSIM」です。

カードの入れ替えが不要なうえ、契約から開通までオンラインで完結できるため、お店で順番待ちをしたり、カードが郵送されるのを待ったりする必要もありません。2018年ごろからスマホへの導入が始まり、現在では多くの機種が物理SIMだけでなくeSIMにも対応しています。

IIJmio（アイアイジェイミオ）で初めてのeSIMも安心！

そのeSIMを利用するのにおすすめなのが「IIJmio」です。IIJmioは、ドコモやauなどの大手キャリアから通信回線を借り受け、独自サービスをプラスしてお得な料金で提供するMVNOと呼ばれる通信事業者のひとつ。国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営している老舗ブランドで、2019年に国内の通信事業者としては初めて個人向けにeSIMサービスを提供開始しています。

eSIMの運用実績が長くノウハウがあるため手続きもスムーズで、申し込みから開通までのすべてがオンラインで完結します。設定もQRコードを読み取って簡単な操作を行うだけで済み、最短即日で開通が可能です（※）。

※申し込みのタイミングや審査にかかる時間などによって開通までの時間には個人差があります

さらにIIJmioでは、2026年9月1日よりeSIMのラインアップを拡充。従来から提供している音声通話機能付きeSIM（ドコモ網・au網）やデータ通信専用eSIM（ドコモ網）に加え、新たにSMS機能付きeSIM（ドコモ網・au網）とデータ通信専用eSIM（au網）の提供を開始します。これにより、「音声通話は不要だけどSMSは使いたい」「利用する回線を選びたい」といったさまざまなニーズに合わせて、より柔軟にeSIMを選べるようになります。

また、今回のラインアップ拡充を記念したキャンペーンも実施中。eSIMを検討している人にとっては、乗り換えや新規契約を始める絶好のタイミングといえるでしょう。

こうした実績や高い技術力がユーザーからも支持され、「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2026年3月末より）」や「2024〜2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 2年連続総合第1位」などの受賞歴を持っています。

IIJmioならギガのプランも豊富！

そのIIJmioが提供しているスマホ向けプランが「ギガプラン」です。自分の使い方に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から、「データ量」を2～55ギガの8種類から選択でき、そこに音声定額などの充実した「オプション」を組み合わせられるのが特徴です。

同一名義での契約であれば、複数回線でデータ量を合算できる「データシェア」や必要な分だけデータ量を別回線にプレゼントできる「データプレゼント」なども利用可能。家族でデータ量を分け合えてムダになりにくいのが嬉しいですよね。

おトクなキャンペーン実施中！

しかも今ならおトクなキャンペーンが実施されており、11月4日までにeSIMの音声またはデータプランを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

また、今ならおトクなキャンペーンを実施中。データ通信eSIMの2ギガプランは最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月間）となり、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。手軽なだけでなく、ムダなくおトクに使えるのがIIJmioのeSIMなのです。

SIM入れ替えの手間を省いて快適なスマホライフを！

漫画の上司のように、スマホの利用には物理SIMが必要と思っていた人や、eSIMの手続きがめんどくさそうと敬遠していた人も少なくないのでは？

しかし、eSIMの実績とノウハウが豊富なIIJmioなら、申し込みから開通までオンラインで完結するだけでなく、手続きや設定もスムーズ。お店へ足を運ぶ手間やSIMカードの到着を待つ時間を省き、自分の時間を有効活用できます。しかもおトクなキャンペーンが実施中で、毎月の通信費を抑えることが可能。通信費を見直したい人や、忙しくてお店に足を運ぶことが難しい人、手続きを効率的にすませたい人にとって、IIJmioのeSIMは有力な選択肢といえるでしょう。まずは、公式サイトで気軽に自分に合ったプランをチェックしてみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：IIJmio