気づいているんだ。俺はマンガの世界の住人……しかも、ボーイズラブの。自分がBLマンガの世界の住人だと気づいてしまった主人公（※巨乳好き）。彼は迫りくるイケメン達を回避するため、BLマンガを大量に読み漁り、恋愛に発展しそうなシチュエーションなどの知識を得た。彼の身に着けた回避能力は今のところは無敵だが、そこは「BLの世界」……。次から次へと新しいシチュエーションで「BLの世界」のLOVEフラグが主人公に襲いかかる――!!

11月からは同漫画を原作にしたドラマもスタートする『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』(著・紺吉/新潮社)第1巻より一部をご紹介します。

『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』は、新潮社のWEBマンガサイト「くらげバンチ」で連載中、コミックス1～5巻も好評発売中です。

また、11月9日からは同漫画を原作にしたドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』も放送がスタートします。気になった方はぜひチェックしてみてください。