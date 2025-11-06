就職活動では、どんなに準備を重ねても“失敗”は避けられないことがあります。

厚生労働省「令和6年労働経済動向調査」によると、企業の約6割が「人材のミスマッチ」を採用上の課題としています。また、文部科学省・厚生労働省・総務省の共同調査では、新卒就職者の3年以内離職率が31.5％に上り、入社後の定着にも「面接で伝わらなかったこと」「理解しきれなかったこと」が影響していると考えられます。

面接とは、個人が評価される場であると同時に、社会の構造的“すれ違い”が最も顕在化する場所でもあります。

本シリーズではマイナビが調査・発表した「大学生 活動実態調査」より就活生のエピソードを抜粋。マイナビニュースでも人気の漫画連載「本当にあった退職・離職話」を描いている青木ぼんろさんにイラスト化してもらいました。

さて、今回のエピソードは……

コマ送りの面接

遅刻を避けようと機転を利かせて入ったカフェが、まさかの電波不良地帯。声は途切れ、顔は静止画状態――努力の方向が見事にすれ違う瞬間です。就活はタイミングと運の勝負。電波のご機嫌取りも、もはや新しい面接対策の一つなのかもしれません。

面接でうまく話せなかった経験は、誰もが通る成長の過程です。採用の現場では、企業と応募者の“選び合い”がより重視される時代になっています。だからこそ、失敗を恐れず、自分の言葉で思いを伝える姿勢が大切です。一度の面接は終わりではなく、“次の自分”を見つけるきっかけ――。その積み重ねが、社会とのより良い出会いを生み出していきます。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名