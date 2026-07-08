出社すると、見覚えのないものが置かれていた。誰もいないはずのオフィスに、知らない人がいた。

ある日突然、職場で「え?」と思う出来事が起きる。その場にいる全員で戸惑ったり、あとから思い返しても少し引っかかるままだったり。

職場には、正社員・非正規社員、独身・既婚者、新卒・再雇用など、立場も年齢も違う人たちが集まっています。価値観も距離感も異なる人たちが同じ空間で働くからこそ、ときどき“説明のつかない出来事”や、“誰も深く触れないまま終わる違和感”が、ふと紛れ込む。

この連載では、マイナビニュース読者302名から寄せられた“職場で起きた怪事件”を紹介します。

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お祓いに行くべき? 築古ビルでの深夜残業で起きた3つの異変

深夜の築古ビルで、エアコン、PC、金庫センサーが次々反応…。これはもうお祓い案件かと思いきや、意外と設備トラブルが原因かも。とはいえ、ひとり残業中に起きたら普通に怖い…。

お祓いに行く前に、まずはブレーカー、タイマー設定、センサー履歴の確認を。管理会社に相談してみるのも一つの選択肢です。それでも原因がわからなかったら…。そのときは誰かと一緒に帰ったほうがいいかもしれません。

職場は、“いろんな人生”が強制的に交わる空間

年齢も立場も価値観も違う人たちが、同じルールの中で毎日働く。距離が近いのに、お互いのことは意外と知らない。だからこそ、ときには噂や思い込みだけがひとり歩きしたり、誰も説明できない違和感がそのまま共有されたりすることがあります。

職場で起きる“怪事件”は、そんな少し不思議な人間関係や、閉鎖的な空気感の中から生まれているのかもしれません。

調査時期: 2026年3月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302名

調査方法: インターネットログイン式アンケート