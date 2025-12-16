バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた“冬のバイクあるある”的な思い出をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「冬の朝にキックスターター式バイクのエンジンがかからず、何十回もキックペダルを踏んで汗まみれになった…」(男性／63歳)

今のバイクは冬でもエンジン始動が簡単ですが、昔のバイクは寒いとエンジン始動で手間取ることがありました。かかるまで鬼キックや押しがけをするのですが、防寒着を着ているので汗まみれになります。そのまま走りだせば汗が冷えてカゼをひくのですが、それを繰り返して筆者みたいに“カゼもひかない〇〇”になった人もいるかもしれません。

マンガのネタの「ストッキング」は筆者が若い頃の経験談です。当時のバイク雑誌に書いてあったのを見て姉から借りました。無断で。たしかに温かかったのですが、バイト先で着替えるときに後輩に見られて誤解を解くのが大変でした。そのあと姉にもバレたのですが、かなり苛烈なお仕置きをされたのか、記憶がまったくないのです……。

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート