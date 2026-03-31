7歳の御堂里香は、児童養護施設「サニーベル学園」に入園した。一見無邪気そうな里香だったが、実は彼女は母子家庭でネグレクトにあって施設に入ってきたのだった――。育児放棄、児童虐待、教育……児童養護施設を舞台にして、子供にまつわる驚くべき問題が明らかになる衝撃の問題作。

「くらげバンチ」にて連載中、『それでも、親を愛する子供たち』(原作:押川剛 構成:鈴木マサカズ 作画:うえのともや/新潮社)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『それでも、親を愛する子供たち』(原作:押川剛 構成:鈴木マサカズ 作画:うえのともや/新潮社)にてお楽しみください!



