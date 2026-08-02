「人が嫌がること言うなって幼稚園で習いませんでした?」空気を読んで、言いたいことをなかなか言えない桜井彩(さくらいあや)。そんな彼女が所属する部署には他部署から異動してきた問題児・芹沢旬(せりざわしゅん)が所属していた。モラハラ彼氏や仕事に、言いたいけど言えない!そんな言葉を芹沢がスカッと代弁!

文京子が描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『スカッと! 芹沢くん』より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

8話(2)

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『スカッと! 芹沢くん』は、各種電子書店で好評発売中です。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

(C)文京子/DPNブックス