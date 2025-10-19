小羽・29歳の誕生日。学生時代から付き合っている年下カレと同棲6年目。もしかしてプロポーズされるかもとドキドキしている。でもカレとはセックスレスになって久しい。薄い淡い期待を抱きながらも帰宅する。

まさかの彼からのプロポーズとセットにクソみたいな提案をされて……!? 『2年くらいフリー楽しんでから結婚しない?』2年浮気公認を迫られた小羽は――――…。

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『サムシングフォーブルー～わたしのしあわせは結婚?～』(著・花糸)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

サムシングフォーブルー(C)花糸/DPNブックス