都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。

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「価値があるのだろうけれど……」田舎ではよく見るけど、自分には嫌な存在なあの虫

＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全394話を一気読み