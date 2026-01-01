いま日本では、年齢を問わず「つながりが薄い」「社会に認められていない気がする」と感じる人が増えています。内閣府の調査では、約4人に1人が社会とのつながりの弱さを抱え、孤独感が強い人ほど「評価されていない」と感じやすい傾向が明らかにされています。自分に満足していない人は約3割。SNSでは他人の成功を見て落ち込む、というお馴染みの光景も健在です。

これだけ材料が揃えば、心の中で承認欲求がモンスター化するのは、もはや“個人の問題”というより時代の仕様。誰だって心に「承認欲求モンスター」を飼っています。

この「承認欲求モンスター図鑑」は、承認欲求に狂わされた人たちを少しだけ皮肉を交えて照らし出し、「あぁ、あの人もモンスターを飼っているんだな」と苦笑できる場所をつくる連載です。

エントリーNo.4：決め台詞はいつも同じ。隙あらばタワマン住民マウントモンスター

「朝は余裕をもって出なきゃなのよ～」「ほら、私タワマン住みだから」

この決め台詞こそ、雑談の中でさりげなく高所得層だということをアピールできる高度な技。「タワマン住み」というのは、もはや人格の一部として機能しています。 早起きとタワマンの因果関係は、確認されているのでしょうか。

私たち全員の心に“承認欲求モンスター”は存在する

承認欲求モンスターは、珍種でも怪物でもありません。むしろ現代社会という温室で、実に順調に育っている“時代の産物”です。今日紹介した“あの人”も、あなたの職場やグループチャットの片隅にいるはず。

恐ろしいのは、彼らを笑っている自分だって、同族だということ。承認欲求は人間の共通の欲求なので、他人事にはできません。

次回もまた、社会に潜むモンスターたちを観察しながら、自分のモンスターとも向き合っていきましょう。