漫画家・ずんだコロッケさんのお仕事ギャグ四コマ。新入社員の後輩くんと、ダジャレ好きな上司さんのSE的日常をお届けします。
連載
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
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|プログラマー川柳2
|第65回
|病院
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2020/02/07 17:30
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2020/02/06 11:10
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2020/02/03 17:30