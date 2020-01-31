漫画家・ずんだコロッケさんのお仕事ギャグ四コマ。新入社員の後輩くんと、ダジャレ好きな上司さんのSE的日常をお届けします。
連載
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
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|第68回
|ファイルの作成
|第67回
|備品
|第66回
|プログラマー川柳2
|第65回
|病院
|第64回
|おみやげ
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