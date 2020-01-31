漫画家・ずんだコロッケさんのお仕事ギャグ四コマ。新入社員の後輩くんと、ダジャレ好きな上司さんのSE的日常をお届けします。

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著者:ずんだコロッケ

漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中