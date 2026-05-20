仕事はできる。責任感も強い。現場では無双し、部下からの信頼も厚い。なのに、ある日ふっといなくなる。もしそんな人物に心当たりがあるなら、その人はたぶん、“関羽タイプ”だ。

三国志において最強クラスの武勇を誇り、死後は神にまでなった“美髯公”、関羽雲長。だが、組織論的に見ると、関羽は「優秀すぎて扱いが難しい人材」の典型でもある。

なぜ彼のような人は、安定や待遇を捨ててまで去ってしまうのか。そして、その強すぎる信念は、どうすれば“毒”ではなく“武器”になるのか。その正体を見ていこう。

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関羽(かんう)って?

三国志に登場する「蜀(しょく)」陣営の武将。圧倒的な武勇と“義”を重んじる性格で知られ、劉備への忠誠を貫いた。部下からの信頼は厚い一方、誇り高さゆえに人間関係で摩擦を生み、最終的には孤立。“強すぎる信念”を持つ関羽タイプは、現代の職場にも少なくない。

どんな厚遇を示しても動かないタイプがいる

関羽の異質さをわかりやすく象徴するのが、曹操とのエピソードだ。

主君・劉備が敗走し、関羽はやむなく曹操のもとに身を寄せる。ここで曹操は関羽という人間に惚れ込み、ありとあらゆる手段で引き留めにかかる。宴会、美女、名馬「赤兎馬」、そして高い地位。現代風に言えば、年収もポジションもMAXまで盛ったオファーである。

普通なら、揺れる。むしろ、迷わず乗る。だが関羽は乗らないばかりか、揺れもしない。「兄者(劉備)の居場所が分かれば、すぐに去る」という姿勢を崩さないそのスタンスが、関羽の価値観や生き方を象徴している。

実際、関羽は曹操のために戦い、袁紹軍の名将・顔良を討ち取るという大功を立てる。受けた恩は返す。ビジネスマンとしても完璧だ。

しかしその直後、関羽は曹操から与えられた財宝や贈り物にすべて封をし、置き手紙だけ残して去っていった。

引き止めようとする部下に対して、曹操は「追うな。あれが“義”というものだ」……と伝えたものの、連絡の行き違いによって各所の門番たちが関羽と衝突。結果的に関羽は5つの門をすべて強行突破し、劉備の元に帰還を果たす。世に言う「関羽千里行」だ。

やや話が逸れたが、関羽にとって会社とは「筋を通す場所」だった。もちろん会社自体が関羽にとっての劉備に該当する場合は別だが、そうでない限り、どんな条件を提示しようが動かない。曹操と同じく、片思いに終わるのがオチだ。

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関羽の“強さ”が、そのまま人間関係の摩擦になる

関羽のもうひとつの特徴は、極端なまでの自己規律だ。

有名なのが「刮骨療毒(かっこつりょうどく)」の逸話だろう。毒矢を受けた彼は、骨まで侵された腕を切開し、骨を削る治療を受ける。普通は気絶するレベルの痛みに違いないが、関羽は酒を飲み、囲碁を打ちながら平然としていたという。

強すぎる。そしてこの“強さ”は、部下に対しては理想的に働く。実際、関羽は兵士への恩賞や配慮を怠らず、現場からの信頼は厚かった。問題は、“横”と“上”である。

例えば、老将・黄忠(こうちゅう)が自分と同格の将軍に任命されたとき、関羽は露骨に不満を示し、「あんな老兵と同列か」と反発する。また、関羽の娘に対し、孫権が自身の息子との縁談を持ちかけてきた際には、「虎の娘を犬の子にやれるか」と一蹴。外交的には一発アウトな失言である。さらに、同僚の糜芳(びほう)や士仁(しじん)に対しても日頃から見下す態度を取り続けていた。

関羽は弱い者には優しいが、対等以上の相手には容赦なく、厳しい。このバランスの悪さが、じわじわと組織内の摩擦を生むキッカケとなっていく。

崩れたのは“戦線”ではなく、“信頼関係”

関羽の最期は、あまりに象徴的だ。樊城(はんじょう)の戦いで関羽は快進撃を見せる。洪水を利用して敵軍を壊滅させ、名将・龐徳(ほうとく)を討ち、数万の兵を降伏させたのだ。

ここだけ見れば、完全に勝ち戦だろう。が、その裏ではとんでもないことが起きていた。彼が軽んじていた糜芳と士仁が、孫権側に寝返って降伏したのである。さらに呉の名将である呂蒙(りょもう)と陸遜(りくそん)の連携によって、後方も完全に遮断。曹操軍と孫権軍に挟撃され、逃げ場を失った格好である。

さらに決定的なのが“兵の離脱”だ。呂蒙は捕らえた関羽軍の家族らを厚遇し、その情報をわざと拡散。「家族は無事だ」と知った関羽軍の兵たちは戦う理由を失い、戦意を喪失。次々と離脱していく。最後に残ったのは、わずかな兵と息子だけだったとされている。

基本的に、関羽は間違っていない。むしろ、最後まで筋は通っている。だが、組織は正しさだけでは回らない。気を遣う。根回しする。相手の立場を飲み込む。こういった、一見“面倒な行為”もまた、社会で生きていくための必要スキルなのだ。

しかし関羽は、それを軽視した結果、「正しいまま負ける」という辛い結末に至ってしまうのである。

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関羽タイプを“辞めさせない”ためにできること

もしあなた自身が関羽タイプ、あるいは関羽タイプのような人材を抱えているなら、意識すべきことははっきりしている。

まず本人は、「自分の正義の適用範囲」を意識すること。全員に同じ基準を求めれば、必ず摩擦が起きる。潔癖さを、周囲に押し付けてはいけない。そして、「政治」をサボるのもよくない。根回しや調整は“ダサい”のではなく、円滑に信念を守るための盾だと思うべきだ。

そして上司側は「待遇」ではなく、「敬意」で向き合うことが重要だ。関羽タイプは条件では動かないが、「理解された」と感じた瞬間、強くコミットしてくれる。劉備がやったのは、まさにこれだ。能力ではなく、関羽という生き方を丸ごと肯定したのだ。

信念は捨てなくていい。ただし、それを振り回すのではなく、使いこなすことが重要だ。関羽の「義」は、現代も世界中で語り継がれる至高の矛、まさに千古不磨の青龍偃月刀そのものだ。切れ味鋭い刃は、使い方を誤れば、自分も組織も切り裂いてしまう。

世の中、だいたい三国志。身近にいる関羽タイプを、孤独な敗者にしないために。その強さを組織で生きる形に変換できるかどうかが、すべてを分ける。上手くハマれば、千里を駆ける。赤兎馬のごとく。