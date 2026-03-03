働きながら、資格試験や語学の勉強に取り組む社会人は少なくありません。

「キャリアのために何かを始めたい」「今の自分を少し変えたい」――そう思いながらも、仕事や家庭との両立に悩み、思うように進まない人も多いのが現実です。

厚生労働省「令和6年能力開発基本調査」によると、自己啓発を行った人の割合は36.8％と前年より増加。一方で、学習に取り組まなかった理由として最も多かったのは「仕事が忙しい」「時間がない」といった“両立の難しさ”でした。学びたい気持ちはあっても、続けることは簡単ではありません。

それでも、限られた時間の中で資格や語学に挑戦する人たちがいます。本連載「大人の再挑戦」では、マイナビニュース会員へのアンケートをもとに、社会人の資格・語学への挑戦を漫画形式で紹介します。合格の喜びも、思うようにいかなかった経験も――大人たちの等身大の学びを描いていきます。

無駄じゃない

勉強は合格するためだけじゃなく、知識を身につけるためでもある……そんな当たり前のことを改めて気づかせてくれました。

大人の再挑戦は、かたちが一つではない

資格や語学の勉強は、必ずしも合格やスコアだけが成果ではありません。忙しい毎日の中で時間をつくり、机に向かうこと自体が、確かな一歩です。結果が思い通りでなくても、その経験が思わぬ場面で生きることもある。大人の学びは、それぞれのペースで続いていきます。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート