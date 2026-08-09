私「ぷちっ」とキレたので、あとは勝手に幸せになります!
婚約者の皇子を奴隷娘に奪われた、公爵令嬢のパトリシア。自ら婚約を破棄した彼女は、幼なじみの仮面の皇子の案内でイケメンの王子や騎士が在籍する、超名門アカデミーへ入学! そこで出会った農家の娘シェリルは、身分が低いことが原因で先輩グループからの嫌がらせに遭っていて……。
人生やり直し×学園ラブ×政治ファンタジー、『ぷちっとキレた令嬢パトリシアは人生を謳歌することにした』(作画：ほこら、シナリオ・構成：玉光、原作：あまNatu、キャラクター原案：月戸/KADOKAWA刊)より一部をご紹介します。
第1話：婚約破棄(1)
次回、続きます。
私「ぷちっ」とキレたので、あとは勝手に幸せになります!
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『ぷちっとキレた令嬢パトリシアは人生を謳歌することにした』(作画：ほこら、シナリオ・構成：玉光、原作：あまNatu、キャラクター原案：月戸/KADOKAWA)
婚約者の皇子を奴隷娘に奪われた、公爵令嬢のパトリシア。
自ら婚約を破棄した彼女は、幼なじみの仮面の皇子の案内でイケメンの王子や騎士が在籍する、超名門アカデミーへ入学!
そこで出会った農家の娘シェリルは、身分が低いことが原因で先輩グループからの嫌がらせに遭っていた―。
「身分の差で幸せが決まる そんな世界を変えたいと思います」
政治もビジネスも、友情も、本気で変えていこうとするパトリシアを、偽りの予言で惑わす聖女や、婚約者との衝撃の再会が揺さぶっていく。
捨てられ令嬢と仮面の皇子が見つけた、幸せすぎる辺境ライフ。
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