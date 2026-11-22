デビューから60年余り、今も描き続ける本宮の画業をまとめた『本宮ひろ志漫画大全集』が刊行される。これを記念し、『男一匹ガキ大将』で描かれた「ホルムズ海峡」のエピソードを一部試し読みで紹介する。
ホルムズ海峡が封鎖され、日本への石油輸入が止まる――本宮は半世紀以上前にそんな危機を描いていた。窮地に陥った日本を前に、ガキ大将・戸川万吉はどう動くのか!?
頼むぞ！銀次の巻(2)
次回、続きます。
『『男一匹ガキ大将 ６』本宮ひろ志漫画大全集００６』(本宮ひろ志/集英社)
ジャンプ漫画が世界を席巻する今日（こんにち）。「週刊少年ジャンプ」飛躍の始まりは、素足に下駄の新人漫画家が描いた『男一匹ガキ大将』だった…。逆境を打ち砕く主人公を柱とする数多のヒット作で新しい読者を開拓。「週刊少年ジャンプ」「週刊ヤングジャンプ」「週刊プレイボーイ」等の人気を牽引し、若者たちは、何ものにも縛られない“自由”に憧れ、心熱くした──。 デビュー以来60余年、今尚、ペンを執り続けるジャンプ漫画の原点、漫画家・本宮ひろ志の画業を世に刻むべく「漫画大全集」プロジェクトが始動する。 詳細は集英社「本宮ひろ志漫画大全集スペシャルサイト」にて公開中。
(c)本宮ひろ志/集英社