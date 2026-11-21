昭和11年、春。20歳のなつ美の元に帝国海軍に勤める瀧昌との縁談が舞い込む――。突然始まった、海軍の旦那さんとの結婚生活。家のことはもちろん男女のことにも（かなり）不慣れな二人の、ピュア度MAXな夫婦生活が始まる！潮風が吹けば、あなたのことを思い出す。戦前日本で暮らす夫婦の、春夏秋冬、つつましくも優しい日々の物語。

毎週木曜よる10時よりフジテレビ系にてTVドラマが好評放送中の、『波うららかに、めおと日和』(西香はち/講談社)第1巻より一部をご紹介します。

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1話(1)

次回、続きます。『波うららかに、めおと日和』は、現在「コミックDAYS」にて連載中、漫画1～12巻もAmazonなどで好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)西香はち/講談社