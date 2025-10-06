仕事先に不倫をしている人物がいたら、どうしますか? 当人たちの問題だから放っておけ? でもその不倫の影響で、周囲が迷惑や損害を被ることになったら……。「もうイヤ! 身勝手な不倫カップルなんて、誰かが別れさせてくれればいいのに!」そのご依頼、弊社『不倫別れさせ社』がお引き受けいたします! クールな別れさせ担当者・玲の今回のターゲットは…!?

10月2日よりBS-TBS「木曜ドラマ23」で放送する「御社の乱れ正します! 2」原作、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『御社の不倫の件～絶対に別れさせます～』(樹ユウマ)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

(C)樹ユウマ／DPNブックス