思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

“女からのお誘い文句“電気消して?”─その本当の意味、男性諸君はわかっていますか?

「電気消して?」なんて、ちょっと甘えた声で言ってみるけど、 本音はロマンチックでもなんでもなくて、 “お腹を全力で凹ませてるから、早く消してくれ”なんです。

この女性の本音を知って、「なんか想像以上に現実的だった…」と冷めた男性もいるかもしれません。でもそれは、“甘いムード”を壊さないための小さな努力。

男性の“夢”を守るために、女は今日も腹を凹ませ、重力に逆らっています。“健気でかわいい”ってことにしてもらうよう、お願いします(笑)

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート