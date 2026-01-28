在宅勤務が広がって久しいいまも、職場の「見えない孤独」は解消されていません。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。しかもその多くは“チームには属しているのに、つながっていない"という、気づかれにくい孤独です。一方、厚生労働省「労働安全衛生調査(令和6年)」によると、メンタルヘルス対策を十分に行えている事業所は63.2%、ストレスチェックは65.3%にとどまり、個人が抱くしんどさと、組織の支援の届き方には依然として大きな差があります。

“まわりに人はいるのに、なぜかひとり”。そんな違和感は、誰にとっても起こりうる職場の構造的な課題でもあります。

今回は「サービス業の責任者」であったケースについてお送りします。

グルメの孤独

  • 1コマ目 飲食店で雇われ店長をしています 2コマ目（店の外観） 正社員は自分だけ 他はパートさんと学生バイトさん達で仕事を回してます （看板） 焼肉 大炎上 3コマ目 （店長） お疲れさま 気をつけてね （退勤するスタッフ） お先に失礼します 4コマ目 レジ締めして 本部に売り上げ報告と… あー 来月のシフトも組まなきゃ… 5コマ目（まとめ・ナレーション） 閉店後1人店内で作業している時 孤独を感じる

    誰もいなくなった店内に一人……の孤独!!

営業中は賑やかな分、一人になると静まった店内に一層さみしさが募るのでしょう。早く終わらせて、気を付けて帰ってくださいね。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。
企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。

