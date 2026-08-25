月島明日海にとって、念願のタワーマンションは魔の巣窟だった。ママ友とのヒリつく人間関係に加えて、中学時代のいじめの首謀者である孔美子との再会! 孔美子はありとあらゆる手を使って明日海を追い込んでいく。ナチュラルボーン悪意・孔美子につけ入る隙はあるのかーー。

現在、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット 水曜プラチナイトで宇垣美里が主演を務める実写ドラマも放送中、大ヒット作『ライフ』すえのぶけいこが描く渾身のタワマン極悪女エンタメ『おちたらおわり』(講談社 BE・LOVE KC)第1巻より、一部をご紹介します。

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第3話「失意」(1)

次回、続きます。『おちたらおわり』コミックス全10巻は好評発売中、講談社「マガポケ」にて3話分無料、全105話配信中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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