「セックスに悩んでいない人なんていませんよ」。性にまつわることは、人類共通の関心事。でも、その話題はどうしてもタブー扱い……。だからこそ、性被害に苦しむ人たちの声に耳を傾ける場所、そしてカウンセラーの存在が重要に。「イブニング」で大反響連載となった『SとX』の主人公・霜鳥壱人が、性犯罪が日々報じられる今、装い新たに登場。

8月20日より配信がスタートした、中島健人主演のNetflixシリーズ『SとX』の原作『SとX ～セラピスト霜鳥壱人の告白～』。その続編である『SとX セラピスト霜鳥壱人の診察室』(多田基生/講談社 モーニング・ツー連載中)第1巻より一部をご紹介します。

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第1話「ネット被害(1)」(1)

次回、続きます。

『SとX セラピスト霜鳥壱人の診察室』は、「モーニング・ツー」で好評連載中、「コミックDAYS」で最新話を読むことができます。また、コミックス最新2巻は8月21日発売。

また、前作であり、8月20日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『SとX』の原作『SとX ～セラピスト霜鳥壱人の告白～』はコミックス全3巻が発売中、こちらも「コミックDAYS」で配信中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

(c)多田基生/講談社