真面目で気弱そうな外見の“はすみ”は、新しい職場にやってきてもうすぐ1ヶ月。そこは大手企業のカスタマーサポートセンター。日々、顧客からのクレーム処理や問い合わせに対応するストレスの溜まる仕事だからか、気晴らしのためにと壮絶なイジメが行われていた。不運にもイジメのターゲットとなったはすみは、辛い日々に耐えきれなくなる…と思われていたのだが…?

同作品を原作とする足立梨花主演の縦型ショートドラマがFOD SHORTにて独占配信中、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』(著・上田俊衣)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

(C)上田俊衣／DPNブックス