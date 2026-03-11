佐倉真美は、高校1年生の小春を女手一つで育てている。ある日、小春の成績が落ちていることに愕然とした真美は、塾を探すことに。見つけた塾長の森先生はとても真面目そうな人で、熱心に小春に勉強を教えてくれているそうだ。おかげで小春の成績も上がっていき、安心していた。ところがある日、小春が「ママに会わせたい人がいる」と言い、交際相手として連れてきたのは森先生だった…。
『娘をグルーミングする先生』(著者・のむ吉、監修・斉藤章佳/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
『娘をグルーミングする先生』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『娘をグルーミングする先生』(著者・のむ吉、監修・斉藤章佳/KADOKAWA)
娘に近付く魔の手…。傷ついた娘の心につけこむ「グルーミング」。塾の先生と結婚すると言い出した娘を、母は救えるか?
【解説】斉藤章佳/西川口榎本クリニック副院長(精神保健福祉士・社会福祉士)
