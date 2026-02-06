小学生に通う息子の同級生の親・ちあきは、決まり事などお構いなしに息子の同級生の動画をTikTokに上げ再生数を稼ぐ日々。我慢の限界に達した親たちはちあきに直談判に向かうが、身勝手な理由で動画を消すことを拒む……。子どもをネットの世界から救い、日常生活を手に入れるために主人公は立ち向かう!

『うちの子を配信しないで!息子を動画で晒すママ友』(原作・リアコミ/漫画・碧海自由/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

第1話

次回、続きます。

⇒1話からイッキ読みする

『うちの子を配信しないで!息子を動画で晒すママ友』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。