かたおかみさお/egumiが描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『ワタシ以外みんなバカ』より一部をご紹介します。
『ワタシ以外みんなバカ』(かたおかみさお 原著:egumi/DPNブックス)
『できる女』和代には悩みが尽きなかった。無能な部下の尻拭いや新入り派遣社員・百合子の世話を任され、大きな溜息ばかりが漏れる毎日。どいつもこいつもクズばかりと今日も今日とて睨みをきかせながら英姿颯爽と会社を練り歩く、そんな彼女の唯一の心の安らぎは営業部・袴田との秘密の恋のアバンチュール。夜な夜な危険な悦楽に身を委ね尽きることのない欲求の果てに彼女は一体何を見るのか…。
(C)かたおかみさお・egumi／DPNブックス