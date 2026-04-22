専業主婦・倉田亜季は、一級建築士で高収入な夫・倉田渉が設計したオシャレな新築一戸建てに住むセレブな奥様。友人たちから「贅沢者が」と羨ましがられる理想の生活を送っている。しかし倉田夫婦には、お互いも知らない〝秘密〟があった。そしてある晩、渉の従兄・市川巧巳と亜季の再会をきっかけに、倉田夫婦の「幸せな日常」が歪み始める――

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『みんなは贅沢というけれど』(著・鯖 玉弓)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『みんなは贅沢というけれど』は、各種電子書店で好評発売中です。

⇒前回のお話を読む

(C)鯖 玉弓/DPNブックス