就活の面接は、多くの学生にとってもっとも緊張し、戸惑いを抱きやすい場面です。

文部科学省・厚生労働省・総務省が共同で行う「新規学卒就職者の離職状況」では、新卒就職者の3年以内離職率は31.5%にのぼり、入社後のミスマッチが依然として大きな課題であることが示されています。

その背景には、面接の場で学生が自分の魅力を十分に伝えられない難しさや、企業側が求める人物像とのすれ違いなど、コミュニケーションの非対称性があります。

面接は「正解を言う場」ではなく、「互いを理解し合う場」へと変わりつつありますが――。その転換期にいる学生たちは、なお多くの“見えない壁”に向き合っています。

この漫画では、その裏にあるリアルなすれ違いと本音を、ネットザマリオネットの4コマ漫画で描きます!

受け入れてる?

「どの部署でも頑張ります」とは言えたのに、顔が全力で企画部を求めてる!! 面接で本音を言うってなかなか難しいですね。

誠実に向き合う対話の場

面接の難しさは、学生だけの問題ではなく、企業側のコミュニケーション設計の課題でもあります。相手にどう見えるかを気にしすぎず、自分の経験や価値観を素直に伝えることが、面接の緊張を和らげる第一歩です。

企業にとっても、形式ではなく対話を重視した面接が、ミスマッチを減らす重要な鍵になります。“うまく話す”よりも“誠実に向き合う”ことが、これからの就活面接で最も求められる姿勢なのです。