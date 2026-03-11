いまの婚活は、「好きになれたら結婚する」という単純な話ではなくなっています。出会いはあるのに決めきれない、条件は悪くないのに踏み出せない――そんな違和感を抱えたまま、婚活を続けている人は少なくありません。

実際、厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の婚姻件数は47万4,717組まで減少し、平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳に。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の調査では、18～34歳の未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた割合も、男女ともに低下傾向が続いています。

背景にあるのは、仕事や収入への不安、SNSを通じた出会いの変化、そして「結婚しなくても生きていける社会」という価値観の広がり。そのなかで多くの人が、「結婚したい気持ちはある。でも、このままでいいのか」と、答えの出ない問いを抱えています。

そこで今回は、マイナビニュース会員の婚活経験者に寄せられたリアルなエピソードをもとに、同メディアでも人気の漫画家・青木ぼんろさんが、感情の揺れをそのまま漫画に描き出しました。

婚活で見えた温度差…カフェ選びと服装のズレ問題

婚活で待ち合わせた相手が「おしゃれカフェに行こう」と言うものの、服装は想像以上にラフで戸惑う。価値観のズレか、気にしすぎか——。皆さんならどうする?

婚活のこれから

婚活のつまずきは、個人の努力不足だけで片づけられるものではありません。住まいや所得、働き方といった生活基盤、そして結婚支援やマッチングの在り方――社会の設計が、選択の重さを左右しています。

一人で抱え込む「孤独な競走」から、納得できる選択へ向かうために。婚活の現場にある感情を見つめ直すことは、これからの結婚のかたちを考える入口でもあるのかもしれません。

調査時期: 2023年12月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート