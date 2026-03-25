いまの婚活は、「好きになれたら結婚する」という単純な話ではなくなっています。出会いはあるのに決めきれない、条件は悪くないのに踏み出せない――そんな違和感を抱えたまま、婚活を続けている人は少なくありません。

実際、厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の婚姻件数は47万4,717組まで減少し、平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳に。さらに、国立社会保障・人口問題研究所の調査では、18～34歳の未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた割合も、男女ともに低下傾向が続いています。

背景にあるのは、仕事や収入への不安、SNSを通じた出会いの変化、そして「結婚しなくても生きていける社会」という価値観の広がり。そのなかで多くの人が、「結婚したい気持ちはある。でも、このままでいいのか」と、答えの出ない問いを抱えています。

そこで今回は、マイナビニュース会員の婚活経験者に寄せられたリアルなエピソードをもとに、同メディアでも人気の漫画家・青木ぼんろさんが、感情の揺れをそのまま漫画に描き出しました。

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婚活中の帰省問題…帰りたいのに帰れない理由とは

母から連休の帰省を誘われるが、実家に帰ると「いい人いないの?」「結婚は?」と聞かれるのがつらい…。帰りたい気持ちはあるものの、婚活がうまくいったときに安心して帰ろうと思ってしまうのだった。

婚活のこれから

婚活のつまずきは、個人の努力不足だけで片づけられるものではありません。住まいや所得、働き方といった生活基盤、そして結婚支援やマッチングの在り方――社会の設計が、選択の重さを左右しています。

一人で抱え込む「孤独な競走」から、納得できる選択へ向かうために。婚活の現場にある感情を見つめ直すことは、これからの結婚のかたちを考える入口でもあるのかもしれません。

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調査時期: 2023年12月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート