リリーは冷酷な王アンバーと結婚したが、彼の愛人を名乗る女性に殺されてしまう。しかし、ふと気が付くと、彼と出会う前に時間が巻き戻っていた。しかも、3秒間時間を止められる不思議な力を持って。リリーは、能力を使ってアンバーとの結婚を回避するため奮闘する。だが、再び出会った彼はリリーに優しくほほ笑んだ。リリーは二度目の人生をやりなおすことはできるのか……?

DPNブックス「DoPoooN」発のタテヨミ漫画『今度こそ、この結婚を回避します～愛のないあなたと離れる方法～』(著 ranyan・猫散歩・黒田美優)より一部をご紹介します。

次回、続きます。

(C)ranyan・猫散歩・黒田美優／DPNブックス