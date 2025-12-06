貴族令嬢・アルシャミアは、結婚適齢期も過ぎた24歳だが独身。様々な理由で婚約破棄が続いた末、男性運が無いと悟り、王立学園の教師として生きていくことを決断する。しかしある日、学園で第二王子ルシリウスを見かけてから身体が火照り――…その胸には、王子の番(つがい)の証であるあざが浮かび上がっていて!?

DPNブックス「カーテシック」発の漫画『そのつがい婚は王子様と』(著・光晴ねね)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

(C)光晴ねね／DPNブックス