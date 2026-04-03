律詮国飛輪で、骨董と書写の店「凍蝶」を営む芒(ノギ)は、上得意の貴族・秀青から後宮の“真贋判定人”になるよう依頼される。さまざまな事柄の真贋や欺瞞を見抜く能力がある芒は、任官先を探している風狼という青年と出会い、様々な謎や不思議な出来事に挑むことに――

『後宮真贋判定人』(原作:おにぎり1000米 作画:ヤタカ/幻冬舎コミックス)より、一部を抜粋してご紹介します。

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このつづきは、『後宮真贋判定人』(原作:おにぎり1000米 作画:ヤタカ/幻冬舎コミックス)にてお楽しみください!



