知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★★★★☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の中級検定にも挑戦!
連載
掲載日
知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
難易度:★★★★☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の中級検定にも挑戦!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
セブンスター、タール18mgのメンソール「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」を発売
Z世代とはたらく 第94回 【漫画】休日カフェで後輩をみかけて、声をかけようとしたが…
謎解き!コレができれば漢字王!? 第984回 【レベル3】10秒以内に解ける? “仲間外れ”の漢字を見つけよう!
日常のイラっとする瞬間 第6回 【漫画】モラルもマナーも違反していない。ただ“歩いているだけ”で神経を逆なでする人の存在
大人になって変わったこと 第77回 【漫画】大人が「安いもの」を安易に買わない深い理由
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。