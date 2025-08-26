かつて「転職」は特別な決断でしたが、いまやキャリアを形成する一つの手段として当たり前の時代となっています。

人材の流動化、副業の一般化、多様な働き方の浸透……変わりゆく労働環境の中において新たな一歩を踏み出す転職には、当然ながら期待と戸惑いが入り混じります。中には転職後に「あれ、こんなはずじゃなかった……!」と思うような事態に遭遇する人もいることでしょう。

そこで本連載では、退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、リアルでちょっと笑える転職エピソードを4コマ漫画で紹介していきます。

「そろそろ本気で」「プロジェクトが終わったら」を続けた結果……

定年退職を迎えてしまった

転職をするには強い動機やモチベーションが必要です。本当に抜き差しならない状況でない限り、自分にとって最適な転職タイミングを見極めようとするのが一般的ですが……。

その「タイミング」を何度か逸してしまうと、今回紹介した漫画のような結末になってしまうのかもしれません。

「どう働きたいか」が転職の判断基軸に

転職が当たり前の時代になった今、私たちは「どこで働くか」以上に「どう働き、どう生きたいか」を問われています。この連載が、変化の中で揺れる気持ちにそっと寄り添い、働くことの本質を考えるきっかけになれば幸いです。

かめのまくら かめのまくら 主にX(旧Twitter)で漫画を投稿しています。「くだらないけどカッコいい漫画」を目指しています。

転職に関するアンケート

調査時期: 2025年5月21日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート