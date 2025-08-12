かつて「転職」は特別な決断でしたが、いまやキャリアを形成する一つの手段として当たり前の時代となっています。

人材の流動化、副業の一般化、多様な働き方の浸透……変わりゆく労働環境の中において新たな一歩を踏み出す転職には、当然ながら期待と戸惑いが入り混じります。中には転職後に「あれ、こんなはずじゃなかった……!」と思うような事態に遭遇する人もいることでしょう。

そこで本連載では、退職を経て転職した経験を持つマイナビニュース会員のアンケートをもとに、リアルでちょっと笑える転職エピソードを4コマ漫画で紹介していきます。

給与が少なくて休みが取れる会社から転職したら……

給与は増えたが休みが取れなくなった

「給与は平均的だけど残業などを含めた職番環境が抜群な会社」と「給与は高額だけど成果主義で寝る間も惜しんでの仕事が求められる会社」のどちらがいいのか……。この答えは、人によって判断が分かれるところです。

ただ、給与と職場環境のどちらも恵まれている会社が最適解だということには、大半の人が同意するでしょう……。

「どう働きたいか」が転職の判断基軸に

転職が当たり前の時代になった今、私たちは「どこで働くか」以上に「どう働き、どう生きたいか」を問われています。この連載が、変化の中で揺れる気持ちにそっと寄り添い、働くことの本質を考えるきっかけになれば幸いです。

かめのまくら かめのまくら 主にX(旧Twitter)で漫画を投稿しています。「くだらないけどカッコいい漫画」を目指しています。 この著者の記事一覧はこちら

