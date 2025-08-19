就活は学生が迷走し、人事が翻弄される迷路ゲームのような一面を持ちます。学生は自己PRに悩み、人事はエントリーした学生から、その親へのフォローまで、さまざまな業務に翻弄されるのです。両者とも試行錯誤の連続で、中には笑い話にするしかない! みたいなお話も。

マイナビニュースでも長年人気だった漫画連載「オウムは今日も考えている」を描いたろう飼い主さんによる、ゆるふわモンスター2名が人事部に配属されて、てんやわんやする様子をマンガ化してもらいました。

面接がひと段落し、いざ内定判定の話し合いに! ジャッジは難航し……。

採用 vs お祈り

作画:ろう飼い主