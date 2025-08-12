就活は学生が迷走し、人事が翻弄される迷路ゲームのような一面を持ちます。学生は自己PRに悩み、人事はエントリーした学生から、その親へのフォローまで、さまざまな業務に翻弄されるのです。両者とも試行錯誤の連続で、中には笑い話にするしかない! みたいなお話も。
マイナビニュースでも長年人気だった漫画連載「オウムは今日も考えている」を描いたろう飼い主さんによる、ゆるふわモンスター2名が人事部に配属されて、てんやわんやする様子をマンガ化してもらいました。
面接に来たおしゃれマスク女子のマスクから呪言が漏れていた疑惑が浮上し……!?
ホント困るわ
作画:ろう飼い主
絵師プロフィール
ろう飼い主
タイハクオウムの「ろう♂」の飼い主。
PIXIV FANBOX。Bluesky、x、@itazuraoumuにてオウムの近況と活動報告をしてます。 書籍『いたずらオウムの生活雑記』『オウムは今日も考えている3』も販売中。どうぞ宜しくお願いします!