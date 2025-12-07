公爵家に生まれ、双子の美人姉妹として名を馳せていたシルヴィとアネット。だが、品行方正である姉のシルヴィとは対照的に、妹のアネットは、他人を見下しては自尊心を満たす裏の顔を持っていた……。

「キミコミ」にて連載中、『婚約破棄は自業自得 ～裏表がありすぎる妹はボロを出して自滅し、私に幸運が舞い込みました～』(漫画:仲村ひなと 原作:花波薫歩 キャラクター原案:にしろしま/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

公爵家に生まれ、双子の美人姉妹として名を馳せていたシルヴィとアネット。だが、品行方正である姉のシルヴィとは対照的に、妹のアネットは、他人を見下しては自尊心を満たす裏の顔を持っていた。

「誰もが羨むような相手との婚約がしたい……」そんな最中、王太子ジェラルドが留学先から帰国したのを知ると、アネットは我先にと近づき、ついには婚約者の座に納まることに。

友人はおろか、姉の自分すらも見下す愚妹に呆れ果てるシルヴィ。しかし、ジェラルドがとある誤解をしていたことで、アネットは窮地に陥ることになり……?

これは、承認欲求をこじらせすぎて転落する妹と、自らの力で幸せをつかみ取る姉の物語――。