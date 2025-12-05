公爵家に生まれ、双子の美人姉妹として名を馳せていたシルヴィとアネット。だが、品行方正である姉のシルヴィとは対照的に、妹のアネットは、他人を見下しては自尊心を満たす裏の顔を持っていた……。

「キミコミ」にて連載中、『婚約破棄は自業自得 ～裏表がありすぎる妹はボロを出して自滅し、私に幸運が舞い込みました～』](https://kimicomi.com/series/9dd95e2eaea23)(漫画:仲村ひなと 原作:花波薫歩 キャラクター原案:にしろしま/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――



