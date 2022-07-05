これっていじめ? それともいじり? そしてもしも自分の子どもがその対象になった時、どう対処すればよいのでしょうか。中学生の娘さんと小学生の息子さんのママである「愛すべき宇宙人」さん(aisubekiutyu_jin)がInstagramに投稿した漫画をご紹介します。
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(aisubekiutyu_jinより引用)
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息子の担任は、トラブルが起きた上級生を担当したこともある先生だそう。続きます。
愛すべき宇宙人さんは、この漫画以外にもクスっと笑えたりホロリと泣ける子育て漫画をInstagramやブログ「愛すべき宇宙人ブログ」に投稿されています。